Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Container

Messgerät entwendet

Kalkar- Appeldorn (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (11. Juni 2025) sind unbekannte Täter in einen als Büro genutzten Container auf einer Baustelle an der B67 in Appeldorn eingedrungen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie entwendeten ein Vermessungsgerät der Marke Hilti. Auch zu einem Lagercontainer verschafften sich die Täter Zutritt, hier wurde aber augenscheinlich nichts gestohlen. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

