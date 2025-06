Geldern (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag und den frühen Morgenstunden am Donnerstag (12. Juni 2026) kam es zu drei Brandgeschehen in Geldern, zu denen die Polizei Zeugen gesucht. Am Mittwoch gegen 14:50 Uhr sahen Dachdecker, dass ein Müllbehälter an der Kapuzinerstraße brannte. Die ausgerückte Feuerwehr löschte den Brand. Gegen 02:10 Uhr am Donnerstagmorgen ...

mehr