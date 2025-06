Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Autofahrer hatte sie übersehen

Straelen (ots)

Am Donnerstag (13. Juni 2025) gegen 08:52 Uhr wurde in Straelen an der Gelderner Straße eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin aus Straelen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie befand sich auf dem Geh- und Radweg in Höhe einer Tankstelle, als ein 81-jähriger Mann aus Straelen mit seinem VW T-Cross nach links auf das Tankstellengelände abbiegen wollte. Er hatte die ihm entgegenkommende Radfahrerin nach eigenen Angaben übersehen. Die Frau versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision mit dem Pkw nicht vermeiden und stürzte. Sie wurde schwer verletzt, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt.(sp)

