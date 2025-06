Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kombi mit Leiter auf dem Dach fährt gegen Verkehrszeichen und flüchtet

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Montag (09. Juni 2025) kam es gegen 01:35 Uhr in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Pkw beim Rückwärtsfahren auf der Kapuzinerstraße gegen den Pfosten eines Verkehrszeichens gefahren war. Die Kapuzinerstraße war zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Kirmes in Geldern in Richtung Ostwall vorübergehend abgesperrt, daher musste der Fahrzeugführer rückwärts setzen, um die Straße verlassen zu können. Der unbekannte Fahrzeugführer soll mit einem Kombi in Silber oder Grau unterwegs gewesen sein und nach dem Unfall, bei dem der Pfosten des Verkehrszeichens abgebrochen wurde, in Richtung Breestraße weggefahren sein. Auffällig war eine Leiter auf dem Dach. Da die bisherigen Zeugenaussagen nicht zur Ermittlung des Fahrzeuges bzw. des Fahrers geführt haben, sucht das Verkehrskommissariat in Geldern jetzt weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

