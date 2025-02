Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (11.02.) gegen 05:15 Uhr sind unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Grevener Straße in der Nähe des Dorpatwegs eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die unbekannten Täter durch die Schiebetür am Haupteingang in den Supermarkt. Dort entwendeten sie mehrere Flaschen Alkohol und Kosmetika. Die Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell