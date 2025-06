Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Hochwertiges Pedelec sichergestellt

Besitzer gesucht

Am Samstag (03. Juni 2025) wurde in Geldern durch die Polizei ein hochwertiges Pedelec sichergestellt. Da die bisherigen Ermittlungsversuche, den Besitzer ausfindig zu machen, erfolglos blieben, sucht die Polizei jetzt durch die Veröffentlichung von Lichtbildern diesen zu ermitteln. Das Fahrrad weist auffällige Anbauten wie stabile Gepäckträger am Vorder- und Hinterrad sowie Armauflagen am Lenker auf. Hinweise zum Besitzer des Pedelecs bitte unter Telefon 02831 1250.

