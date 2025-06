Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Polizei bittet um Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger

Weeze (ots)

Seit dem heutigen Freitag (13. Juni 2025) ist der 86-jährige Hermann-Josef E. aus dem Petrusheim in Weeze abgängig. Trotz intensiver Such- und Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbindung eines Polizeihelikopters und Mantrailer Hunden, konnte der Vermisste bisher nicht angetroffen werden. Der Vermisste ist zu Fuß unterwegs, vermutlich orientierungslos und stark dement. Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zur vermissten Person machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung der vermissten Person sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/171398

Hinweise nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 entgegen. (pp)

