Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Roigheim/Neckarsulm: Tankstellenräuber festgenommen

Nach einer Serie von Überfällen auf Tankstellen in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien Heilbronn und Stuttgart konnte am 26. Juni 2025 ein Tatverdächtiger in Roigheim festgenommen werden. Dem 35-jährigen Deutschen werden insgesamt sieben Raub- und Diebstahlsdelikte auf Tankstellen zur Last gelegt. Nach einer Räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle in Neckarsulm (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6047797), am 2. Juni 2025, wurde zur Aufklärung der vorliegenden Taten die 13-köpfige Ermittlungsgruppe "Integral" bei der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn, Kriminalinspektion 2 - Arbeitsbereich Raub/Eigentum/Erpressung, eingerichtet. Im Rahmen der akribischen Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich vermutlich bei allen Taten um denselben Täter handelte. In allen Fällen ging der Tatverdächtige nach demselben Modus Operandi vor. Hierbei näherte er sich den Tatobjekten an, betrat mit einem Motorradhelm maskiert den Verkaufsraum und forderte Bargeld. Insgesamt erbeutete er so einen niedrigen vierstelligen Betrag. Im weiteren Verlauf wurden in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn weitere umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, die zu dem 35-Jährigen als Tatverdächtigen führten. Nachdem sich der Tatverdacht weiter erhärtete, wurde durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Untersuchungshaftbefehl beim Amtsgericht Heilbronn erwirkt und der mutmaßliche Räuber in Roigheim festgenommen. Im Zuge der Festnahme konnte bei zwei erfolgten Wohnungsdurchsuchungen umfangreiches Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde am Nachmittag des 26. Juni 2025 einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser hielt die Haft aufrecht, weshalb der 35-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell