Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugenaufrufe nach Tankstellenraub und Diebstahl

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Zeugen nach Tankstellenraub gesucht

Nachdem am Montagabend ein Mann eine Tankstelle in Neckarsulm überfiel, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Unbekannte betrat gegen 22.30 Uhr die Tankstelle in der Neuenstädter Straße und forderte in englischer Sprache die Herausgabe von Bargeld. Eine Angestellte kam der Forderung nach und packte mehrere hundert Euro in eine Bäckertüte, die dem Täter übergeben wurde. Dieser flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen der Polizei, unter anderem unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, führten nicht zum Auffinden des Tatverdächtigen. Der Mann war komplett in schwarz gekleidet und mit einem schwarzen Motorradhelm sowie einer Sonnenbrille maskiert. Seine schwarze Cargo- / Arbeitshosehose war mit roten Elementen versehen. Er wird als etwa 1,70 Meter groß und korpulent beschrieben. Des Weiteren soll er einen deutlichen Bauchansatz haben. Zeugen, die am Montagabend rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

Eppingen-Mühlbach: Unbekannte erbeuten Schmuck

In Eppingen-Mühlbach erbeuteten Unbekannte Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Einfamilienhaus. Am Montag bemerkte das bestohlene Ehepaar das Fehlen der Wertgegenstände. Vermutlich war der Schmuck bereits vor etwa zwei Wochen entwendet worden. In dieser Zeit hatte ein unbekannter Mann an dem Wohnhaus in der Hebelstraße geklingelt und seine Dienste als Gärtner angeboten, die jedoch nicht benötigt wurden. Nur wenige Stunden später klingelte es erneut und eine unbekannte Frau erkundigte sich, ob das hier wohnende Ehepaar eine Putzhilfe benötige. Als auch dies verneint wurde, zog die Frau von dannen. Am Donnerstag, dem 22.05.2025, erwischte der Bewohner des Einfamilienhauses den "Gärtner", der wenige Tage zuvor bei ihm vorstellig geworden war, im Inneren seines Wohnhauses. Dabei gab der Unbekannte an, lediglich eine Rückfrage zum Gespräch ein paar Tage zuvor zu haben und verließ im Anschluss das Haus in unbekannte Richtung. Der "Gärtner" wird als etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit untersetzter Statur und leichtem Bauchansatz beschrieben. Er hatte dichtes, bräunliches Haar und trug weder Bart noch Brille. Der Mann sprach gutes Deutsch, hatte jedoch einen ausländischen Akzent. Die "Putzhilfe" wird von den Zeugen als etwa 25 Jahre alt beschrieben. Auch sie sei untersetzt und von eher kleinerer Statur gewesen. Sie hatte glatte Haare und trug einen schrägen Seitenscheitel. Die Polizei sucht nun nach Hinweisgebern, die Angaben darüber machen können, wo die beiden Personen noch in Erscheinung getreten sind und ihre "Hilfe" anboten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell