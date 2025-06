Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall und Diebstahl von Schwerlastregal

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn: Rettungshubschrauber bei schwerem Verkehrsunfall im Einsatz

Am Dienstagmorgen kam es auf dem Heidingsfelder Weg in Walldürn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 63-jähriger Toyota-Fahrer gegen 7 Uhr von der Bundesstraße 27 in Richtung Industriegebiet. Hierbei soll ihm ein 28-jähriger Peugeot-Fahrer auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Trotz eines sofort eingeleiteteten Ausweichmanövers des Toyota-Fahrers konnte eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht verhindert werden. Durch den heftigen Aufprall wurde der 28-Jährige in seinem Peugeot eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Walldürn aus dem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Toyotas wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 70.000 Euro geschätzt. Die Strecke war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Buchen: Diebstahl auf Firmengelände - Zeugen gesucht

Nachdem bislang unbekannte Täter am Freitagabend, den 16. Mai, mehrere Stahlträger von einem Firmengelände in Buchen entwendet haben, sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren zwei Männer gegen 17:20 Uhr mit einem Van auf das Gelände der Firma in der Carl-Benz-Straße. Dort entfernten sie auf einer Grünfläche eine Abdeckplane, die über ein abgebautes Schwerlastregal gelegt war. Kurz darauf kam ein weiterer Mann mit einem Fahrzeug samt Tandemanhänger auf das Gelände und die drei Männer luden die Stahlträger gemeinsam auf. Gegen 18:20 Uhr fuhren die Männer vom Gelände und in unbekannte Richtung davon. Das Fehlen der Stahlträger wurde erst einige Tage später bemerkt. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Polizei in Walldürn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugen oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell