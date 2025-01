LPI-GTH: Verkehrsunfall mit LKW

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots) - In der Zeit zwischen dem 31. Dezember 2024, 11.00 Uhr und gestern, 10.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in mehrere Gartenlauben einer Kleingartenanlage in der Neuen Emleber Straße ein. Entwendet wurde unter anderem eine Stereoanlage. Der Beuteschaden wird mit circa 2.500 Euro beziffert, der Sachschaden auf 800 Euro geschätzt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter ...

