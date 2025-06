Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Neckargerach: Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Auf der Landesstraße 633 bei Neckargerach kam es am Montagmittag zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Audi und einem Opel. Ein 34-Jähriger war gegen 11:30 Uhr mit seinem Opel in Richtung Neckarkatzenbach unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem entgegenkommenden Audi eines 70-Jährigen kam. Auf dem Beifahrersitz des Audi befand sich eine 61-Jährige. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass alle Beteiligten in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden und durch die Feuerwehr befreit werden mussten. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die beiden Personen im Audi mussten mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen werden. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt etwa 40.000 Euro geschätzt. Durch die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg wurden Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Strecke ist aktuell noch in beide Richtungen gesperrt.

