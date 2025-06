Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Walldürn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Am Freitagnachmittag beschädigte ein Verkehrsteilnehmer in Walldürn ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten und flüchtete anschließend. Der Unbekannte Fahrzeuglenker war wohl auf der Buchener Straße in Richtung "Panzerstraße" unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und den Schaden verursachte. Aufgrund der am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen Peugeot 207 handelt. Dieser müsste erhebliche Schäden aufweisen. Der Sachschaden an Schild und Leitpfosten wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

