POL-HN: Hohenlohekreis: Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Zeugen nach Unfällen gesucht, Fahrzeug durch Polizeikugeln gestoppt und Scheunenbrand

Hohenlohekreis (ots)

Ingelfingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Aus bisher unbekannter Ursache stürzte am Samstagabend ein Motorradfahrer bei Ingelfingen und verletzte sich schwer. Gegen 18:20 Uhr war der 56-Jährige mit seiner Ducati auf der Bundesstraße 19 aus Stachenhausen kommend in Richtung Künzelsau unterwegs, als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Anschließend schlitterte der Mann circa 40 Meter über die Fahrbahn und kam im Grünstreifen zum Liegen. Hier wurde er bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von Ersthelfern versorgt. Anschließend musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Öhringen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Samstagvormittag in Öhringen und flüchtete anschließend. Gegen 11:30 Uhr parkte ein 18-Jähriger seinen BMW auf dem Kundenparkplatz einer Apotheke in der Schillerstraße. Als er nur 10 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an seinem Auto fest. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen weißen Audi A3 handeln. Dessen Fahrer setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem unbekannten Audi-Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau: Wie kam der Fahrradfahrer zu Fall? - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend wurde in Künzelsau ein gestürzter Fahrradfahrer aufgefunden. Gegen 22:15 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über einen verunfallten Zweiradfahrer in der Mergentheimer Straße informiert. Beim Eintreffen der Beamten versorgten die Rettungskräfte den 36-Jährigen bereits medizinisch. Wie es zu dem Unfall kam ist allerdings noch unklar. Der stark alkoholisierte Mann konnte hierzu keine Angaben machen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können oder den 36-Jährigen vor dem Sturz fahrradfahrend gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Pfedelbach: Schüsse auf Fahrzeugreifen

Eine 56-Jährige schleifte am Samstagabend in Pfedelbach einen Polizisten mehrere Meter mit ihrem Fahrzeug mit. Zeugen hatten gegen 21 Uhr die Polizei gerufen, nachdem die Frau zunächst in ihrem häuslichen Umfeld randalierte. Da sie beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung bereits mit ihrem Fahrzeug davongefahren war und der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestand, wurde nach dem Wagen der Frau gefahndet. Weil weitere Zeugen, wegen des auffälligen Verhaltens und der Fahrweise der Frau, erneut die Polizei riefen, entdeckten die Beamten den Wagen kurze Zeit später auf der Hauptstraße, wo er angehalten und die Frau einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Da die 56-Jährige auf keines der Anhaltesignale reagierte und stattdessen mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Streife davonfuhr, setzten sich die Polizisten vor das flüchtende Fahrzeug und bremsten es bis zum Stillstand herunter. Um eine erneute Flucht zu verhindern, versuchte ein Polizeibeamter durch die geöffnete Fahrzeugscheibe an den Autoschlüssel der Frau zu gelangen. Diese legte daraufhin den Rückwärtsgang ein und gab Gas, wodurch der Polizist mehrere Meter vom Fahrzeug mitgeschleift wurde. Die Flüchtende geriet mit ihrem PKW in den Grünstreifen und war im Begriff erneut davonzufahren, weshalb die Polizisten eine weitere Flucht mit gezielten Schüssen auf die Reifen des zu diesem Zeitpunkt stehenden Fahrzeugs verhinderten. Die Frau wurde unter heftiger Gegenwehr festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr unter anderem eine Blutprobe abgenommen wurde. Sie wurde noch am Wochenende in eine psychiatrische Klinik überstellt. Der mitgeschleifte Polizist erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung und der möglichen Trunkenheitsfahrt dauern an.

Öhringen: Scheune in Brand

In Öhringen brannte in der Nacht auf Montag eine Scheune nieder. Gegen 1 Uhr meldeten Zeugen, dass es in der Straße "Weidenmühle" zu einem Brandausbruch gekommen sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrleute brachten die Flammen unter Kontrolle, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Gebäude noch während der Löscharbeiten einstürzte. Der Schaden wird ersten Erkenntnissen nach auf rund 200.000 Euro geschätzt. Da auch ein Öltank auf der Gebäuderückseite durch die Flammen beschädigt wurde und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Öl in die Ohrn gelangt, wurde von der Feuerwehr eine Ölsperre eingerichtet. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Zur Brandursache kann derzeit noch keine abschließende Angabe gemacht werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zog jedoch ein Gewitter über Öhringen, weshalb auch ein Blitzeinschlag nicht ausgeschlossen werden kann.

Künzelsau: Opel von Unbekanntem beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am späten Sonntagabend ein Opel Zafira in der Künzelsauer Michelangelostraße beschädigt wurde. Eine Zeugin hörte gegen 22:40 Uhr einen lauten Knall und beobachtete daraufhin einen blauen Kleinwagen, der sich von der Unfallörtlichkeit entfernte. Der unbekannte Pkw wurde beim Unfall stark beschädigt, verlor am Unfallort einige Fahrzeugteile und hinterließ eine Spur aus Kühlerflüssigkeit bis in den Käthe-Kollwitz-Weg. Dort verlor sich die Spur des Unfallwagens. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem beschädigten blauen Kleinwagen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

