POL-FR: Zell im Wiesental: Schwerer Verkehrsunfall in der Schopfheimer Straße - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 13.04.2025, 00.00 Uhr bis Dienstag, 15.04.2025, 14.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster aufzuhebeln, um in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße zu gelangen. Die unbekannte Täterschaft gelangte nicht in das Haus. Vielleicht wurde diese bei der Tatausführung auch gestört. Die Ermittlungen hat ...

