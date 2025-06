Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle bei Aquaplaning, Einbruch, Pkw aufgebrochen, zwei Frauen von Pferden verletzt und zwei Verletzte nach Schlägerei

Main-Tauber-Kreis (ots)

A81/Tauberbischofsheim: Hoher Sachschaden bei Aquaplaning-Unfällen

Sachschaden in Höhe von über 80.000 Euro sind das Resultat zweier Unfällen am Samstagabend bei Tauberbischofsheim. Gegen 19:45 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem Skoda auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs, als das Heck seines Fahrzeugs, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, ausbrach. Der Pkw drehte sich, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelleitplanke. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Im Rahmen der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Skodas musste die linke Spur für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Nicht einmal 20 Minuten später ereignete sich ebenfalls auf der A81, zwischen der Landesgrenze zu Bayern und der Anschlussstelle Tauberbischofsheim ein weiterer Unfall. Der Fahrer einer Mercedes S-Klasse war wohl ebenfalls bei Aquaplaning-Gefahr zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes kollidierte daraufhin zunächst mit der Leitplanke, drehte sich, stieß erneut gegen die Leitplanke und kam abschließend entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer sowie dessen Beifahrerin und die beiden mitfahrenden Kinder wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Auch an diesem Pkw entstand ein Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugwracks musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden.

Hinweis der Polizei: Achtung Aquaplaning - So verhalten Sie sich richtig Aquaplaning entsteht, wenn bei starkem Regen Wasser auf der Fahrbahn steht und Ihre Reifen den Kontakt zur Straße verlieren. Das Fahrzeug "schwimmt" auf - Lenk- und Bremsmanöver verlieren ihre Wirkung. Das kann zu gefährlichen Situationen führen. Unsere Empfehlungen für Ihre Sicherheit: - Geschwindigkeit anpassen: Fahren Sie bei Nässe deutlich langsamer, besonders bei Spurrillen oder Pfützen. Je höher die Geschwindigkeit, desto größer das Aquaplaning-Risiko. - Profiltiefe prüfen: Achten Sie auf ausreichend Profil (mind. 3 mm empfohlen). Abgefahrene Reifen erhöhen die Gefahr. - Sanft fahren: Vermeiden Sie abrupte Lenk-, Gas- oder Bremsmanöver. - Beide Hände ans Lenkrad: So behalten Sie die Kontrolle, falls das Fahrzeug ins Schleudern gerät. Wenn Aquaplaning auftritt: - Nicht bremsen oder hektisch lenken! - Kupplung treten (oder in "N" schalten bei Automatik) und Gas wegnehmen. - Lenkrad gerade halten - so behalten Sie die Fahrtrichtung, sobald die Reifen wieder greifen. Bleiben Sie aufmerksam - bei nasser Fahrbahn ist vorausschauendes Fahren besonders wichtig. Ihre Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität.

Creglingen-Oberrimbach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nachdem Unbekannte in der vergangenen Woche das Gemeindehaus in Oberrimbach einbrachen, sucht die Polizei Zeugen. Zu Wochenbeginn verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Straße "Oberrimbach" und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim: Pkw aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen?

Am Samstagnachmittag schlug eine bisher unbekannte Person in Bad Mergentheim die Scheibe eines Autos ein. Gegen 12 Uhr parkte eine 23-Jährige ihren Mercedes auf den Stellflächen am Hintereingang eines Cafés in der Straße "Schloß". Als die junge Frau gegen 19:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass in der Zwischenzeit die Scheibe an der Beifahrerseite eingeschlagen und ihre auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche entwendet worden war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Boxberg - Wölchingen: Zwei Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen in Wölchingen mussten beide Kontrahenten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Gegen 2:30 Uhr gerieten ein 20-Jähriger und ein 33-Jähriger im Festzelt auf dem Boxberger Mai-Markt aus bisher unbekannter Ursache in Streit. Daher wurden sie des Zeltes verwiesen. Im Anschluss gingen die beiden Männer im Bereich der Autoscooter mit Glasbierkrügen und Fäusten aufeinander los, wodurch beide schwer verletzt wurden. Letztlich konnte die Auseinandersetzung durch das beherzte Einschreiten Unbeteiligter beendet werden.

Lauda-Königshofen: Zwei Personen von Pferden verletzt

Bei Mittelalterspielen in Königshofen wurden an Sonntagmittag zwei Frauen verletzt. Bei dem Schauspiel auf dem Verkehrsübungsplatz an der Tauber-Franken-Halle gerieten drei Pferde im Rahmen einer Aufführung in Aufruhr, begannen zu toben und schleuderten ihre 64 und 15 Jahre alten Pferdeführerinnen jeweils gegen einen stehenden Metallkorb. Die 64-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Die 15-Jährige kam mit leichten Verletzungen vergleichsweise glimpflich davon.

