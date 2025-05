Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht und Jagdwilderei

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Fahrzeug auf Brauereiparkplatz beschädigt - Wer hat was gesehen?

In Bad Mergentheim wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein geparkter Ford Transit beschädigt. Zwischen 19:30 Uhr und 0:30 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz der Herbsthäuser Brauerei in der Roten Straße das rechte hintere Rad des Kleinlasters. Am beschädigten Fahrzeug konnten dunkle Farbantragungen festgestellt werden. Der Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen: Schuss auf Reh - Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Nachdem ein bislang Unbekannter am vergangenen Wochenende in Lauda-Königshofen unberechtigterweise ein Reh erschossen hat, ermittelt die Polizei . Zwischen Samstag und Sonntagmittag wurde im Stadtteil Marbach unterhalb der Weinberge ein getötetes Schmalreh entdeckt. Eine spätere Untersuchung ergab, dass das Tier durch einen gezielten Schuss im Bereich des Schulterblatts tödlich verletzt wurde. Die Tat ereignete sich im Bereich eines Fußwegs unterhalb der Wohnbebauung in der Nähe der St.-Josef-Straße. Die Polizei Tauberbischofsheim hat Ermittlungen wegen Jagdwilderei aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09341 810 um Hinweise aus der Bevölkerung.

