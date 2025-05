POL-HN: Hohenlohekreis: Gefährliches Überholmanöver, Unfall und Diebstahl von Tauben

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung Am frühen Freitagmorgen wurde in Heilbronn ein Mann durch vier Unbekannte verletzt. Gegen 3:15 Uhr sollen die vier Täter in einem Bistro in der Allee nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung auf den 37-Jährigen eingeschlagen haben. ...

