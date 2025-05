Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Schwerer Unfall und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: BMW prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

In Bad Mergentheim ereignete sich am späten Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 23 Uhr befuhr ein 27-jähriger BMW-Fahrer die Kaiserstraße stadteinwärts, als er vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, sein 19-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Freudenberg: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Am Donnerstag, zwischen 17:20 Uhr und 18:20 Uhr, kam es in Freudenberg auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Schleusenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die rechte Heckstoßstange eines geparkten Skoda Octavia und verursachte so eine Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zur Fahrerin bzw. zum Fahrer liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

