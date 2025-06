Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Einbrüche und Rettungsaktion nach technischem Defekt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Pkw überschlägt sich bei Unfall Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend bei Heilbronn. Gegen 21:20 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem hochmotorisierten BMW die Leingartener Straße von Klingenberg kommend in Richtung Leingarten. Auf Höhe der ersten Linkskurve kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchfuhr er zunächst das dortige Flurstück, kam kurzzeitig in den Gegenverkehr und abschließend nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich der BMW und blieb auf der Fahrerseite liegen. Alle fünf Insassen im Fahrzeug konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien. Der Fahrer sowie eine ebenfalls 22-jährige Mitfahrerin wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Eppingen-Elsenz: Großer Rettungseinsatz nach technischem Defekt Am späten Samstagabend kam es in einer Bankfiliale in der Eppinger Straße in Elsenz zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Gegen 23:20 Uhr betrat eine 21_Jährige den Vorraum des Gebäudes, in welchem sich nur Geldautomaten befinden. Als sie die Filiale wenige Minuten später wieder verlassen wollte, bemerkte sie, dass die Tür bereits automatisch verschlossen war. Durch Rütteln an der Tür löste sie versehentlich den akustischen Alarm aus. Die Frau verständigte daraufhin telefonisch die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten konnte durch die verschlossene Tür Kontakt mit der Eingeschlossenen aufgenommen werden. Zeitgleich wurden Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Während die Einsatzkräfte eintrafen, wurde der Vorraum plötzlich mit Nebelgas befüllt - offenbar durch die Sicherheitsanlage ausgelöst. Ein Versuch, die Eingangstür gewaltfrei zu öffnen, schlug fehl, weshalb eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde und ein Feuerwehrmann durch das Fenster in den Innenraum gelangte. Dort entdeckte er einen Notfalltaster, der letztlich die Tür entriegelte. Die junge Frau blieb glücklicherweise unverletzt, wurde jedoch zur Abklärung vor Ort medizinisch untersucht. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Eppingen und Elsenz mit insgesamt 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, sowie Kräfte von Polizei und Rettungsdienst.

Bad Rappenau-Grombach: Zeugen nach Einbruch gesucht Am Freitagnachmittag verschaffte sich eine Unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Grombach. Zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr gelangte der Täter auf bisher unbekannte Weise in das Gebäude im Rotenackerweg und entwendete eine Damenhandtasche sowie Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Nachdem eine unbekannte Person am Freitagvormittag versuchte in eine Wohnung in Heilbronn einzubrechen, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 8 Uhr und 13 Uhr machte sich der Türe einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Gartenstraße zu schaffen. Das Eindringen gelang nicht, allerdings wurde die Tür durch mehrere Hebelversuche beschädigt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Oedheim: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen Ein Verletzter und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Samstagmorgen bei Oedheim. Gegen 2:10 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Peugeot auf der Landesstraße 1095 von Neckarsulm kommen in Richtung Neuenstadt unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der Peugeot kam in der Folge zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin übersteuerte der junge Mann sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Aufgrund einer erneuten, abrupten Lenkbewegung nach rechts überschlug sich der Pkw und schlitterte abschließend auf dem Dach über die Fahrbahn. Der 21-Jährige konnte leicht verletzt sein Fahrzeug selbständig verlassen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Kirchardt: Mit Baum kollidiert - Fahrer schwerverletzt Am Sonntagmorgen kollidierte bei Kirchardt ein VW mit einem Baum. Kurz vor 10 Uhr war ein 67-Jähriger mit seinem Golf auf der Kreisstraße 2142 von Bad Rappenau in Richtung Kirchardt unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde zur Behandlung seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

