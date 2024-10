Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach- Unfall mit vier Beteiligten

Am Montag verursachte ein 19-Jähriger auf der B312 bei Biberach einen Auffahrunfall.

Um 7.30 Uhr war der 19-Jährige auf der B312 vom Jordanei kommend in Richtung Waldseer Straße unterwegs. Im Brückenbereich staute sich der Verkehr. Da der 19-jährige mit seinem Mercedes wohl unachtsam war krachte er ungebremst in das Heck eines stehenden Seat Ibiza. Den schob es dadurch auf einen VW Golf, welchen es wiederum auf einen davorstehenden Audi A3 schob. Die 37-jährige Seat-Fahrerin sowie die 26-jährige Audi-Fahrerin wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der 19-Jährige sowie die 20-jährige VW-Fahrerin blieben unverletzt. Die Feuerwehr war im Einsatz und band auslaufende Betriebsstoffe.

Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 13.500 Euro. Der Seat musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Durch die zeitweise Sperrung der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zur Dauer der Unfall musste die B312 zeitweise gesperrt werden. Gegen 8.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

