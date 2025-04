Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 mit mehreren Verletzten

Karlsruhe (ots)

Zwei Schwer- und drei Leichtverletzte waren am Montagabend die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Bundesautobahn 5 auf Höhe Ettlingen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 24-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 21:15 Uhr mit vier weiteren Insassen im Alter von 19 bis 24 Jahren auf der BAB 5 von Rastatt kommend in Richtung Norden. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer wohl die Kontrolle über das Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der Schutzleitplanke. Hierbei wurde der Fahrzeuglenker sowie zwei weitere 20-jährige Mitfahrerinnen leicht verletzt. Die beiden anderen Insassen, ein 24 Jahre alter Mann und eine 19 Jahre alte Frau mussten schwer verletzt in umliegenden Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. Im Rahmen der Maßnahmen ergaben sich bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf die Beeinflussung von Alkohol sowie anderen Betäubungsmitteln. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Der Mann musste schließlich zur Blutentnahme zum Polizeirevier und sieht nun unter anderem einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Während der Unfallaufnahme waren der mittlere und rechte Fahrstreifen nicht befahrbar. Für die Dauer der anschließenden Räumungsarbeiten blieb der rechte Fahrstreifen noch bis etwa 02:00 Uhr gesperrt.

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

