POL-KA: (KA) Karlsruhe - Großeinsatz nach Fassadenbrand am Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) - Nach einer offensichtlich mit Reizgas begangenen gefährlichen Körperverletzung in Rüppurr am Sonntagabend sucht die Polizei Zeugen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielten sich in den Abendstunden mehrere mutmaßlich jüngere Männer im Anwesen Rüppurrer Schloss 5 wohl in verdächtiger Weise auf. Zunächst verwies ein Anwohner die drei ...

mehr