Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 21-Jähriger nach schwerem räuberischen Diebstahl in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Ein 21-Jähriger befindet sich nach einem schweren räuberischen Diebstahl am Samstagvormittag in der Karlsruher Innenstadt in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige wurde einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erließ. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 10:40 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Kaiserstraße betreten und dort einen Pullover im Wert von etwa 85 Euro entwendet haben. Als ihn eine Mitarbeiterin auf die fehlende Kaufquittung ansprach, soll er ihre Hand weggeschlagen haben und aus dem Laden geflüchtet sein. Beim Versuch den Flüchtigen festzuhalten, soll sich der 21-Jährige außerdem losgerissen und den Zeugen gedroht haben.

Kurz vor dem Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung soll der Tatverdächtige den Pullover offenbar freiwillig zurückgegeben haben. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in seiner Bauchtasche neben mehreren Ecstasy-Tabletten weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

