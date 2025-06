Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

L1095/ Neckarsulm: Verkehrsunfall mit Überschlag - Zwei Personen leicht verletzt Am Montagmittag kam es auf der Landesstraße 1095 zwischen Dahenfeld und Neuenstadt am Kocher zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 21-Jährige war mit ihrem Citroen gegen 13:30 Uhr von Neuenstadt in Richtung Neckarsulm unterwegs, als sie laut Aussage einer Zeugin einer Taube auswich und deshalb auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie seitlich mit einem entgegenkommenden Mercedes, der von einer 55-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen nach rechts in Richtung einer Böschung abgewiesen, wo sich das Fahrzeug einmal überschlug. Beide Fahrzeugführerinnen erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurden in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Strecke für rund zwei Stunden voll gesperrt.

