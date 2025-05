Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montag den 05.05.2025 zwischen 8:20 und 8:41 Uhr auf dem Parkplatz an der Wallstraße in Stadthagen ereignete.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit dem geparkten Mercedes eines 32-Jährigen aus Stadthagen. Anschließend entfernt er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

