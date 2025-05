Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sattelzug mit angehängtem Auflieger kippt nach Beinaheunfall im Seitenraum um

Diepenau (ots)

Lavelsloh (ZIE)

Zu einem Beinaheunfall zwischen zwei Sattelzugmaschinen kam es am Montag, 05. Mai 2025 gegen 12h. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 53jähriger Mann aus Sulingen mit einer Kombination aus Sattelzugmaschine und -auflieger die Mindener Straße/Landesstraße 343 aus Rtg. NRW kommend in FR Lavelsloh. Beim Durchfahren einer langgezogenen Rechtskurve sei ihm ein artgleiches Fahrzeuggespann entgegengekommen und habe sich hälftig auf seiner Fahrspur befunden. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Sulinger nach rechts in den unbefestigten Straßenseitenraum aus. Dort fuhr er etwa 30-50m im Seitenraum und überfuhr einen Leitpfosten, bevor das Gespann zum Stehen kam. Aufgrund der vorhandenen Neigung des Seitenraums kippte der Sattelzug im Anschluß nach rechts auf die rechte Fahrzeugseite. Eine Teil der Ladung (bestehend aus Kies) entleerte sich auf eine Ackerfläche. Für die Bergung des Sattelzugs mußte Spezialgerät hinzugezogen werden. Während der Bergung war die L343 gesperrt. Entsprechendes Absperrmaterial wurde durch die Straßenmeisterei Uchte aufgestellt. Zum am Sattelzug entstandenen Schaden können derzeit noch keine validen Angaben gemacht werden.

Da der entgegenkommende Sattelzug seine Fahrt fortsetzte und keine konkreten Hinweise auf diesen vorliegen, werden mögliche Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

