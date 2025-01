Polizei Köln

POL-K: 250130-3-K Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Köln (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin (53) haben Polizisten in der Nacht zu Donnerstag (30. Januar) in Köln-Roggendorf zwei Einbrecher (41, 33) auf frischer Tat festgenommen. Sie stehen im Verdacht gegen Mitternacht die Eingangstür einer Wohnung in der 6. Etage eines Mehrfamilienhauses auf der Berrischstraße aufgehebelt und Wertsachen gestohlen zu haben.

Eine Nachbarin hatte nach einem auffälligen Geräusch die Polizei alarmiert, die die beiden Männer noch in der Wohnung antraf. Sie werden heute einem Haftrichter vorgeführt. (as/al)

