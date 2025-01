POL-K: 250130-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall in Wohnung in Kölner Altstadt- Polizei sucht mit Bildern nach dem Tatverdächtigen

Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet nach mutmaßlich vier jungen, dunkel gekleideten Männern, die in der Nacht zu Mittwoch (29. Januar) nach einem Streit auf dem Braunfelsweg in Seeberg einen 47 Jahre alten Fußgänger mutmaßlich mit Schlägen und Tritten attackiert und dabei schwer am Kopf verletzt haben ...

