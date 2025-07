Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Bei Unfall verletzt, Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht und Kupferkabel gestohlen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt An der Heilbronner Theresienwiese kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Kleinkraftrad, gegen 15 Uhr, auf der Theresienstraße unterwegs und wollte geradeaus die Karlsruher Straße überqueren. Eine zeitgleich auf der Theresienstraße entgegenkommende 18-Jährige wollte in ihrem Opel nach links in die Karlsruher Straße abbiegen und übersah vermutlich den 50-Jährigen auf seinem Motorroller. Es kam zur Kollision, bei der der Rollerfahrer zunächst auf die Motorhaube des Kleinwagens und dann auf die Straße geschleudert wurde. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Widdern: Wer wurde von weißem Kombi gefährdet? Das Überholmanöver des Fahrers eines weißen Kombis gefährdete am Dienstagmorgen bei Widdern mehrere Verkehrsteilnehmer. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und Geschädigten. Gegen 7:15 Uhr fuhr der Lenker eines Mitsubishis auf der Kreisstraße 2133 von Ober- nach Unterkessach, als ihm der Fahrer des weißen Kombis zunächst sehr dicht auffuhr. Im Kurvenbereich, etwa auf der Hälfte der Strecke zwischen den beiden Gemeinden, setzte der Unbekannte zum Überholen an, obwohl zeitgleich ein grüner Pkw, dabei handelte es sich mutmaßlich um einen VW Passat Kombi, entgegenkam. Der Fahrer des grünen Pkws musste ins Bankett ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch der Lenker des Mitsubishi musste eine Gefahrenbremsung einlegen, um dem Unbekannten ein unfallfreies Einscheren zu ermöglichen. Da der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs keine Anstalten machte nach dem Beinahezusammenstoß anzuhalten, sucht die Polizei nach Zeugen. Insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden grünen Pkws wird gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

B39/ Weinsberg: Mehrere Tonnen Kupferkabel entwendet Unbekannte stahlen in den vergangenen Tagen Kupferkabel von der Baustelle am Schemelsbergtunnel an der Bundesstraße 39 bei Weinsberg. Zwischen 18 Uhr am vergangenen Mittwoch (25.07.2025) und 11 Uhr am Dienstagvormittag (01.07.2025) entwendeten die Diebe mehrere Tonnen der Kabel. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Baustelle verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Weinsberg zu wenden.

