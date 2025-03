POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitskontrolle auf Bundesstraße 294

Pforzheim (ots) - Am Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Bilfingen eingebrochen, aus der sie Bargeld entwendeten. Im Zeitraum von 06:00 Uhr und 18:30 Uhr am vergangenen Donnerstag sind nach bisherigem Ermittlungsstand unbekannte Einbrecher über ein Badezimmerfenster in eine Wohnung eingedrungen. Die Täter haben Bargeld in Höhe von einem ...

