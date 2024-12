Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wechselseitige Körperverletzung +++ Wohnungseinbruch +++ Kfz-Diebstahl +++ Unberechtigt Geld abgehoben +++ Taschendiebstahl +++ Beleidigung an Informationsstand +++ Steinewerfer +++ Graffiti

Wiesbaden (ots)

1. Wechselseitige Körperverletzung,

Wiesbaden, Sedanstraße, Sonntag, 15.12.2024, 1.20 Uhr

(mb)Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Wohnung in Wiesbaden zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Gegen 1.20 Uhr wurde die Polizei von einer Anwohnerin aufgrund der Konfrontation in die Sedanstraße gerufen. Ein 46-Jähriger und ein 38-Jähriger, die in einer Wohngemeinschaft leben, waren zuvor aus ungeklärten Gründen in der Wohnung in Streit geraten und hatten sich dabei gegenseitig verletzt. Bei den Übergriffen sollen auch ein Messer, eine Schere und ein Besenstiel benutzt worden sein. Nachdem eine Rettungswagenbesatzung vor Ort die Verletzungen versorgt hatte, wurden die Streithähne zum Polizeirevier verbracht, wo mit beiden eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Während der 38-Jährige direkt im Anschluss entlassen wurde, wurde der stark alkoholisierte 46-Jährige in Gewahrsam genommen. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen.

2. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Sonntag, 15.12.2024, 13.15 Uhr bis 20.35 Uhr

(mb)Am Sonntag suchten Einbrecher in Wiesbaden eine Wohnung heim.

Die Täter betraten zwischen 13.15 Uhr und 20.35 Uhr das frei zugängliche Grundstückareal in der Johann-Sebastian-Bach-Straße und hebelten die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eins Mehrfamilienhauses auf, um sich Zutritt ins Innere zu verschaffen. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge alle Räumlichkeiten und flüchteten mit diversen Schmuckstücken und Parfüms unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

In dem Fall hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Kfz-Diebstahl,

Wiesbaden, Lessingstraße, Donnerstag, 12.12.2024, 23 Uhr bis Freitag, 13.12.2024, 5.40 Uhr

(mb)In der Nacht zum Freitag entwendeten Unbekannte in Wiesbaden einen PKW. Der Geschädigte stellte den schwarzen "Seat Ibiza" zwischen 23 Uhr und 5.40 Uhr am Straßenrand der Lessingstraße in Höhe der Hausnummer 6 ab. Die Diebe bemächtigten sich des verschlossenen Fahrzeugs auf unbekannte Art und Weise und entfernten sich mit diesem unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Kennzeichen "KH-HM 197" an dem Fahrzeug angebracht. Der Wert des Seat wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zur Identität des Täters geben können, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Unberechtigt Geld abgehoben,

Wiesbaden-Bierstadt, Poststraße, Freitag, 13.12.2024, 15.40 Uhr

(mb)Am Freitagnachmittag stahl ein Diebespärchen Geld von einem 78-Jährigen in Wiesbaden. Der Geschädigte hielt sich gegen 15.40 Uhr im Foyer einer Bankfiliale in der Poststraße auf. Als er seine EC-Karte in einen der dortigen Automaten eingeführt hatte, um Geld abzuheben, wurde er von einem Mann und einer Frau angesprochen. Diese teilten ihm mit, dass der Automat kaputt sei, und boten ihre Hilfe an, die Karte wiederzuerlangen. Dabei verwickelten sie den 78-Jährigen in ein Gespräch und hantierten an dem Automaten herum. Nachdem der Geschädigte seine Karte wieder hatte, entfernte sich das Pärchen aus der Bank. Am Folgetag stellte der Bankkunde fest, dass zur Tatzeit ein höherer Geldbetrag von seinem Konto abgehoben worden war. Der männliche Dieb wird als 35 Jahre alt, 1,80 m groß, schmal und mit schwarzen Haaren beschrieben. Seine Begleiterin war im gleichen Alter, circa 1,75 m groß, ebenfalls schmal und schwarzhaarig. Zeuginnen und Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Taschendiebstahl,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Frankfurter Straße, Samstag, 14.12.2024, 4 Uhr

(mb)Am Samstagmorgen entwendete ein Taschendieb in Wiesbaden ein Portemonnaie aus der Jacke eines Mannes. Gegen 4 Uhr war der 29-jährige Geschädigte zusammen mit dem Dieb zu Fuß in der Frankfurter Straße in Mainz-Kastel unterwegs. Beide hatten sich zuvor während der Busfahrt zum Kasteler Bahnhof kennengelernt und sind dort ausgestiegen. Plötzlich habe der Täter in die leichtgeöffnete Innentasche der Jacke des 29-Jährigen gegriffen und sei dann mit der darin befindlichen Geldbörse in Richtung Zehnthofstraße weggerannt. Der Taschendieb konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgenommen werden. Er wird in einem Alter von circa 22 Jahren und in einer Größe von circa 1,70 m beschrieben. Zudem soll der Unbekannte eine schwarze Hautfarbe gehabt und eine schwarze Jacke getragen haben. Neben Bargeld befanden sich diverse Ausweise und Karten in dem Portemonnaie. Täterhinweise können Sie dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 mitteilen.

6. Beleidigung an Informationsstand,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Samstag, 14.12.2024, 11.45 Uhr

(mb)Am Samstagmittag kam es in der Wiesbadener Innenstadt an einem politischen Informationsstand zu einer Beleidigung.

Gegen 11.45 Uhr erschienen fünf bis sechs maskierte Personen an dem in der Wilhelmstraße aufgebauten Stand und schrieben beleidigende Worte mittels Kreide auf den Boden, bevor sie nach einem kurzen verbalen Austausch die Flucht in verschiedene Richtungen antraten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte in der Ellenbogengasse eine Person, ein 18-jähriger Rüsselsheimer, kontrolliert werden, auf welche die Personenbeschreibung zutraf. Bei der Durchsuchung des Rüsselsheimers konnte zudem sowohl eine FFP2-Maske als auch Kreide aufgefunden werden. Der Kontrollierte erhielt vor seiner Entlassung einen Platzverweis für den entsprechenden Bereich in der Wilhelmstraße bis zum Abbau des Standes. Zu weiteren Einsatzanlässen kam es nicht.

Im vorliegenden Fall können Sie sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 richten.

7. Steinewerfer beschädigt Fahrzeug,

Wiesbaden, B 54, Berliner Straße, Samstag, 14.12.2024, 21.55 Uhr

(mb)Am Samstagabend warf ein bislang unbekannter männlicher Täter in Wiesbaden einen Stein von der Fußgängerbrücke und beschädigte ein Fahrzeug. Der schwarze Mercedes war gegen 21.55 Uhr auf der Bundesstraße 54 in der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 68 unterwegs, als ein Stein das Kfz im vorderen rechten Bereich traf und dieses beschädigte. Der Steinewerfer, der circa 30 bis 40 Jahre alt war, eine dunkle Tasche mitführte und dunkel gekleidet war, floh in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

8. Graffiti an Gesundheitsamt,

Wiesbaden, Konradinerallee, Donnerstag, 12.12.2024, 17 Uhr bis Freitag, 13.12.2024, 5.40 Uhr

(mb)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen brachten Unbekannte ein Graffiti an der Eingangstür des Gesundheitsamtes in der Konradinerallee an. Das Graffiti wurde mit grüner und orangener Farbe aufgesprüht und am Morgen durch eine Mitarbeiterin festgestellt. Hinweise auf die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der Objektverantwortliche wurde in Kenntnis gesetzt.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

9. Geschwindigkeitsmessung,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring und Dotzheimer Straße, Samstag, 14.12.2024, 18.45 Uhr bis 1.30 Uhr

(mb)Am Samstagabend haben Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Wiesbaden Geschwindigkeiten an zwei unterschiedlichen Örtlichkeiten im Stadtgebiet überwacht.

Im Zeitraum von 18.45 Uhr bis 20.45 Uhr hatten die Polizisten ihr mobiles Messgerät am Gustav-Stresemann-Ring aufgestellt, um die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen zu überprüfen. In diesem Zeitraum hielten insgesamt 45 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h nicht ein. Fünf Fahrzeuge waren derart zu schnell unterwegs, dass die Fahrerinnen und Fahrer ein Bußgeld erwartet.

Die zweite Kontrollstelle wurde zwischen 21 Uhr und 1.30 Uhr in der Dotzheimer Straße wiederum für beide Fahrtrichtungen aufgebaut. Dort wurden 59 Fahrzeugführende festgestellt, die zu schnell unterwegs waren. Auch hier waren 11 Personen derart schnell, dass diesen nun ein Bußgeldverfahren droht. Darüber hinaus erwartet drei Fahrzeugverantwortliche aufgrund ihrer Geschwindigkeitsüberschreitung sogar ein Fahrverbot.

Der traurige Spitzenreiter wurde um 1.10 Uhr mit seinem Mercedes E300 in der Dotzheimer Straße bei erlaubten 50 km/h mit 105 km/h gemessen. Dies bedeutet für die verantwortliche Fahrerin oder den verantwortlichen Fahrer ein Bußgeld von 560 Euro, zwei Punkte sowie zwei Monate Fahrverbot.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell