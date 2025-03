Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Unbekannte brechen am helllichten Tag in Wohnung ein

Am Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Bilfingen eingebrochen, aus der sie Bargeld entwendeten.

Im Zeitraum von 06:00 Uhr und 18:30 Uhr am vergangenen Donnerstag sind nach bisherigem Ermittlungsstand unbekannte Einbrecher über ein Badezimmerfenster in eine Wohnung eingedrungen. Die Täter haben Bargeld in Höhe von einem mittleren fünfstelligen Bereich geklaut. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang keine.

Zeugen, welche die Tat beobachten konnten oder Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

