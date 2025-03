Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Kindergarten

Definitiv nicht gelohnt hat sich der Einbruch von Unbekannten in einen Kindergarten in der Paulinenstraße am vergangenen Wochenende. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag stiegen die Unbekannten in den Kindergarten ein, nachdem sie ein Fenster mit Gewalt geöffnet hatten. In den Räumlichkeiten durchwühlten die Unbekannten unter anderem mehrere Schränke und hebelten dabei auch einen Tresor auf. Wenn sich die Täter hier große Beute erhofft hatten, wurden sie arg enttäuscht - in dem Tresor befand sich der "Klebstoffvorrat" des Kindergartens, der sich bei den bastelbegeisterten Kindern großer Beliebtheit erfreut und dort ein sicheres Örtchen gefunden hatte. Bei den Tätern dürfte die Entdeckung jedoch vielmehr für Frust gesorgt haben: Sie randalierten in den Räumlichkeiten und richteten insgesamt einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an, bevor sie flüchteten. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat erste Spuren gesichert und nimmt Hinweise von Personen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen rund um den Kindergarten gemacht haben, unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Vor Kontrolle geflüchtet - Autofahrer erwarten Strafanzeigen

Vor einer Polizeikontrolle ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Autofahrer in der Wederstraße geflüchtet, auf den nun Strafanzeigen zukommen. Der Fahrer missachtete die Haltesignale der Polizeistreife, wendete und flüchtete nach einer kürzeren Verfolgungsfahrt in ein Waldstück, nachdem er seinen Wagen abgestellt hatte. Die Beamten kamen jedoch schnell auf die Spur des vermeintlichen Fahrers. In dem Wagen fanden sie mehrere persönliche Unterlagen des 32-Jährigen, zudem hatte er seinen Hund im Wagen zurückgelassen. Mit einem Lesegerät waren die Chipnummer des Tiers und somit der Halter schnell ausgelesen. Das Tier brachten die Polizisten einer Bekannten des Mannes, die ebenfalls eine Anzeige erwartet. Sie hatte ihr Fahrzeug dem Führerscheinlosen zur Verfügung gestellt und wird nun wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Gegen den 32-Jährigen werden Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und aufgrund seiner Flucht wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Markdorf

Zigarettenstummel löst kleineren Brand auf Balkon aus

Ein Zigarettenstummel hat am Sonntagnachmittag einen kleineren Brand auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung in der Bruggergasse ausgelöst. Nachbarn verständigten gegen 13.30 Uhr den Vermieter und die Feuerwehr, als sie das Feuer bemerkten. Dank des beherzten Eingreifens des Vermieters, der den Brand noch rechtzeitig mit einem Feuerlöscher löschen konnte, konnte ein schlimmeres Ausmaß verhindert werden. Die Wehrleute überprüften die Brandstelle und konnten zeitnah wieder abrücken. Durch den Brand wurde ein Plastikmöbel sowie die Gebäudefasse teils in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Gegen den Bewohner wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell