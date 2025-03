POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Unbekannter steckt Wiese in Brand

Pforzheim (ots) - Am späten Samstagnachmittag wurden in einem Gebäude in der Charlottenhöhe mehrere Feuer gelegt, sodass ein hohes Aufgebot an Polizei und Feuerwehr vor Ort waren. Nach bisherigem Erkenntnisstand verständigten gegen 17:20 Uhr Zeugen die Polizei, da aus der ehemaligen Lungenklinik laute Knallgeräusche und wenig später eine starke Rauchentwicklung ...

