POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Unbekannte legen mehrere Feuer in der Charlottenhöhe

Am späten Samstagnachmittag wurden in einem Gebäude in der Charlottenhöhe mehrere Feuer gelegt, sodass ein hohes Aufgebot an Polizei und Feuerwehr vor Ort waren.

Nach bisherigem Erkenntnisstand verständigten gegen 17:20 Uhr Zeugen die Polizei, da aus der ehemaligen Lungenklinik laute Knallgeräusche und wenig später eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden konnten. Durch die Feuerwehr konnten insgesamt fünf Brandherde, bestehend aus angezündeten Holzstapeln und Kartonagen, in verschiedenen Teilen des Gebäudes festgestellt werden. Nur durch die rechtzeitigen Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Gebäudes vermieden werden, sodass es lediglich zu Rauchentwicklungen und damit zu keinem Sachschaden kam.

