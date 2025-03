Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach-Zavelstein - Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag, gegen 15:00 Uhr, auf der Bundesstraße 4633 zwischen Wildberg und Kentheim ereignet.

Ein 53-jähriger Harley-Davidson-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Wildberg kommend in Richtung Kentheim, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor und mit einer Leitplanke am rechten Fahrbahnrand kollidierte. Durch den Aufprall erlitt der Mann schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und flog den Verletzten umgehend in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

