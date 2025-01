Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen in Drochtersener Grundschule ein, 23-jähriger Autofahrer ohne Führerschein und mit Alkohol am Steuer flüchtet vor der Polizei und verursacht Unfall

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen in Drochtersener Grundschule ein

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in Drochtersen in der Straße "Schulsteig" nach dem gewaltsamen Öffnen eines verschlossenen Tores auf das Gelände der Grundschule gelangt. Dort haben der oder die Einbrecher dann ein Fenster aufgehebelt und sind in das dahinterliegende Klassenzimmer eingestiegen. Bei der Durchsuchung konnte eine geringe Menge Bargeld aus dem Lehrerpult erbeutet werden. Zudem wurde anschließend noch eine Tür zum Flur aufgetreten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

2. 23-jähriger Autofahrer ohne Führerschein und mit Alkohol am Steuer flüchtet vor der Polizei und verursacht Unfall

Am heutigen frühen Morgen gegen kurz nach 06:00 h wurde der Polizei ein grüner Peugeot in auffälliger Fahrweise auf der Landesstraße 111 aus Richtung Drochtersen in Richtung Stade fahrend gemeldet. Der PKW hatte dabei in der Ortschaft Barnkrug offenbar gefährlich und mit überhöhter Geschwindigkeit überholt und so andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte aus Stade den Peugeot ohne Kennzeichen dann im Mühlenweg in Bützfleth antreffen und alle drei, der Polizei aus anderen Fällen bekannten, Insassen erkennen. Beim Entdecken der Polizei flüchtete der Fahrer zunächst in die Straße "Am Freibad" und dann schließlich in den Hornstieg. Dort durchbrach er einen Holzzaun und kollidierte anschließend mit einem Findling so dass die Fahrt dann zu Ende war. Der PKW war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit.

Bei der anschließenden Kontrolle des 23-Jährigen Fahrers aus Stade wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss am Steuer unterwegs war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Weiterhin kam heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Peugeot nicht zugelassen war.

Gegen den 23-Jährigen wird jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweises des jungen Mannes am heutigen Morgen gefährdet worden sind, werden gebeten, sich als Zeugen bei der Stader Polizei unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell