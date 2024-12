Dunningen (ots) - Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Gelände einer Sonderabfallanlage in der Emil-Maier-Straße zu einem Brand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entfachte das Feuer durch zwei Lithium-Knopfzellen, deren nicht abgeklebte Pole in Kontakt gerieten. Der Brand brach in einem verschlossenen ...

