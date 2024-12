Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Lkr. Rottweil) - Brand in Sonderabfallanlage durch Batterien ausgelöst (05.12.2024)

Dunningen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf dem Gelände einer Sonderabfallanlage in der Emil-Maier-Straße zu einem Brand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entfachte das Feuer durch zwei Lithium-Knopfzellen, deren nicht abgeklebte Pole in Kontakt gerieten. Der Brand brach in einem verschlossenen Kunststofffass aus, das vor der Lagerhalle gelagert war.

Mitarbeiter des Betriebs konnten das Feuer selbstständig löschen. Drei Männer im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, die bei den Löschmaßnahmen möglicherweise Dämpfe eingeatmet hatten, kamen vorsorglich zur Kontrolle in umliegende Krankenhäuser. Akute Beschwerden traten nicht auf.

Am Gebäude entstand durch den Brand Rußschaden an der Außenwand der Lagerhalle. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell