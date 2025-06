POL-PPRP: Zigarettenautomat gesprengt - Hoher Sachschaden

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (12.06.2025), zwischen 8 Uhr und 9:10 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen grauen Audi. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum in der Rheinhorststraße (nahe Notwendestraße) am Fahrbahnrand. Offenbar streifte der Unbekannte das Auto im Vorbeifahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - ...

