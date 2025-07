Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Suche nach Vermisstem läuft weiter auf Hochtouren, Feuerwehreinsatz nach Gasleck

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Vermisstensuche läuft weiter auf Hochtouren

Nach wie vor läuft in Bad Mergentheim die Suche nach einem seit mehreren Tagen vermissten 79-Jährigen auf Hochtouren. Am heutigen Tag und morgen finden nochmals konzentrierte Suchmaßnahmen mit Unterstützung von Drohnen, Polizeipferden und einem Hubschrauber statt. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiter um Mithilfe. Halten Sie die Augen offen und melden Sie sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim, falls Sie den Vermissten antreffen. Hier nochmals der Link zur Vermisstenfahndung mit Bild des Mannes https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-mergentheim-vermisstenfahndung/

Boxberg: Angeblicher Gasaustritt sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Am Dienstagabend, gegen 23 Uhr, rückte die Feuerwehr in Boxberg zu einem vermeintlichen Gasleck bei einem Supermarkt in der Karl-Hofmann-Straße aus. Nach Überprüfung des Gebäudes konnte allerdings kein austetendes Gas wahrgenommen bzw. gemessen werden. Vermutlich hatte ein Überdruckventil am Gebäude ausgelöst. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für Anwohner.

