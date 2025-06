Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B38a: 14.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Mannheim/B38a (ots)

Am Montag gegen 08:30 Uhr waren ein 21-jähriger Seat-Fahrer und ein 41-jähriger BMW-Fahrer hintereinander auf der Bundesstraße 38a in Richtung Feudenheim unterwegs. Der 21-Jährige musste verkehrsbedingt bremsen, was der hinter ihm fahrende BMW-Fahrer zu spät bemerkte. In der weiteren Folge fuhr der 41-Jährige dem Skoda ins Heck. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Während der BMW-Fahrer seine Fahrt fortsetzen konnte, musste der Seat-Fahrer unmittelbar eine Werkstatt aufsuchen.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell