Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte versuchen in Geschäft einzubrechen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten Unbekannte in ein Verkaufsgeschäft in den Mannheimer Innenstadtquadraten einzubrechen.

Die Unbekannten versuchten gegen 2.30 Uhr die Eingangstür des Ladengeschäfts im Quadrat O 4 aufzuhebeln und ins Ladeninnere einzudringen. Als dies den Unbekannten misslang, ließen sie von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten vom Tatort. Sie hatten an der Eingangstür jedoch Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro angerichtet.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell