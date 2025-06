Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - 15-Jähriger leicht verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Rad- und Fußweg der Gerbersruhstraße entlang. An der Kreuzung zur Blumenstraße missachtete der Jugendliche ein Vorfahrtszeichen und kollidierte in der Folge mit einer vorfahrtsberechtigten 76-jährigen Daimler-Benz-Fahrerin, welche die Blumenstraße in Richtung Stadtkern befuhr. Der 15-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig und wurde von dem 15-Jährigen abgelehnt. An dem Auto entstand ein Sachschaden, der auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wird. Der Schaden an dem Fahrrad wird auf etwa 500 Euro beziffert.

