POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Ein unbekannter Zweiradfahrer flüchtete am Montagmittag vor einer Polizeikontrolle. Der Fahrer fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen gegen kurz nach 11:00 Uhr in der Waldstraße Höhe Walpforte auf, da an seinem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten zeigten dem Verkehrsteilnehmer deutliche Anhaltesignale, ...

