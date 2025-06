Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Fahrzeuge nach Unfall beschädigt; 14.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

Aufgrund einer rotzeigenden Ampel mussten am Montagabend um 22:45 Uhr eine 34-jährige Opel-Fahrerin und ein dahinter befindlicher 26 Jahre alter Mini-Cooper-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen am Übergang vom Chan-Garnier-Ufer zum Friedrichsring warten. Als die Ampel auf Grün schaltete und die 34-Jährige nicht sofort losfuhr, dauerte es dem 26-Jährigen wohl zu lange und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um an der Opel-Fahrerin vorbeizufahren. Dabei übersah er jedoch den auf dem linken Fahrstreifen fahrenden VW einer 50-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Weiteren wurde der Mini-Cooper auf den Opel aufgeschoben. An allen drei Autos entstand ein Sachschaden, der auf etwa 14.000 Euro geschätzt wurde. Der VW musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell