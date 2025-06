POL-MA: Mannheim: Über Rot gefahren - 10.000 Euro Sachschaden nach Unfall im Kreuzungsbereich

Mannheim (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01.20 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand auf der BAB 6, zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim in Höhe Neuostheim, gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der VW Golf eines 26-Jährigen infolge eines technischen Defekts in Brand. Dem Fahrzeuglenker gelang es noch sein Fahrzeug auf dem ...

