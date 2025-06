Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Brand im Mehrfamilienhaus - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6047441), kam es am frühen Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Relaisstraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau zu einem Brandgeschehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach der Brand innerhalb einer Wohnung im vierten Stockwerk aus bislang unbekannter Ursache aus. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle, wobei die Löscharbeiten bis kurz nach 18:00 Uhr andauerten. Glücklicherweise wurden keinerlei Personen verletzt. Vorläufigen Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Relaisstraße kurzzeitig gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr Mannheim war mit einem Löschzug (28 Einsatzkräften) im Einsatz. Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarau haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell