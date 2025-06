POL-MA: Mannheim-Rheinau: Brand im Mehrfamilienhaus, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Wochenende beschädigte eine noch unbekannte Täterschaft den Rasen des Fußballplatzes im Rhein-Neckar-Stadion in der Theodor-Heuss-Anlage so stark, dass er nicht mehr bespielbar ist. Ersten Ermittlungen zufolge wurde auf dem Spielfeld eine unbekannte Flüssigkeit ausgegossen, wodurch der Rasen auf etwa 20 Quadratmeter zerstört wurde. Hinweise auf ...

mehr